Kartepe'de Karate Şampiyonası başladı

Kartepe Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Tatamiye çıkan sporcular ümit, genç ve büyükler kategorisinde kıyasıya mücadele edecekler.

GENİŞ KATILIM

Karate Takım Şampiyonası müsabaka teknik toplantısı Kartepe Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delibaş, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, federasyon yetkilileri ve karate takımları katıldı.

MUTLU VE HEYECANLIYIZ

Toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman "Ülkemizin ve ilimizin en güzel özelliklerini içerisinde barındıran Kartepe ilçemizde böyle bir etkinliğin yapılması bizleri mutlu etmektedir. Sporcu bir belediye başkanı olarak şampiyonanın ilçemizde gerçekleştirilmesinden mutlu ve heyecanlıyız. Kartepe bölgenin en güzel yeridir. 1784 sporcu Kartepemizde mücadele edecektir. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlere desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

DÜNYADA BİRİNCİYİZ

Desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'a teşekkür eden Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan ise "2020 yılına giriyoruz. Gelecek yıllar hepimize hayırlı olmasını diliyorum. 2016 yılında dünya sıralamasında birinci olduğumuzu söyledik. 2017 yılında birinci olduk. 2019 yılında yine dünya sıralamasında birinci durumdayız. Her geçen gün büyüyoruz. Bugün burada 387 kulüp, 1784 sporcu ve 49 il bulunmaktadır. Buraya gelerek destek veren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.