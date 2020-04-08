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Kartepe'de korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekten ve denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

08.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:22
Kartepe'de korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekten ve denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu kapsamdaki çalışmaları düzenli olarak taksi, otobüs, duraklar ve parklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri ilçe genelindeki 156 adet parkın tamamı, kamuya açık alanların tümünde dezenfeksiyon işlemini rutin olarak tekrarlıyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19'u önlemek için gereken bütün çalışmalarımız aralıksız yapılmaktadır. Gerekli olan bütün malzemeler belediyemiz tarafından tedarik edilmiştir. Dezenfekten çalışmalarımız devam ederken bizler için en önemli olan durum hemşehrilerimizin evlerinde kalmasıdır. İlçemiz genelinde pazar yerlerinde gereken düzenlemeler yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının hepsinde gereken dezenfekten yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bölgemizde denetimlerimiz devam ediyor. 65 yaş üstü hemşehrilerimizden gelen tüm talepleri karşılıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam
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