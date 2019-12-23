Kartepe'de memurlar yeni yıla mutlu giriyor

Kartepe Belediye Başkanlığı ile memur sendikası Bem Bir-Sen arasında 156 memuru ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın makamında düzenlenen törenle imzalandı. İmzalanan sözleşme 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kapsıyor.

SÖZLEŞMELİ MEMURLAR FAYDALANDI

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ın makamında gerçekleşen imza törenine Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve yöneticiler Fevzi Karataş, Faruk Zihni, Aziz Kılıç, Kartepe Belediyesi Temsilcisi Nurdoğan Tuncel ile Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz hazır bulundu. Yapılan sosyal denge sözleşmesi ile sözleşmeli 16 memur da ilk defa bu haklardan faydalandı.

BİZ BİR AİLEYİZ

Sosyal denge sözleşmesi imza töreninde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman "Belediyemizde memur arkadaşlarımızla ve işçi arkadaşlarımızla biz bir aileyiz. Birlikte bölgemizin ve hemşehrilerimizin hizmetkarıyız, en güzel hizmeti de ekibimizle ailemizle birlikte yapabileceğimize inanıyoruz. O yüzden bu hizmet yolunda emeği olan herkesi bizde önemsiyoruz imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ise "Kartepe'de belediye başkanımız gençliği enerji ve vizyonu ile ile ilçeye ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Bizlere verilen hakları en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.