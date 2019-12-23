Haberler » Güncel » Kartepe'de memurlar yeni yıla mutlu giriyor - Haber

Kartepe'de memurlar yeni yıla mutlu giriyor

Kartepe Belediye Başkanlığı ile Bem Bir-Sen arasında 156 memuru ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve sendika yetkilileri arasında imzalandı.

23.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:25 Kartepe'de memurlar yeni yıla mutlu giriyor

Belediye Başkanlığı ile memur sendikası Bem Bir-Sen arasında 156 memuru ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın makamında düzenlenen törenle imzalandı. İmzalanan sözleşme 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kapsıyor.

SÖZLEŞMELİ MEMURLAR FAYDALANDI

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ın makamında gerçekleşen imza törenine Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve yöneticiler Fevzi Karataş, Faruk Zihni, Aziz Kılıç, Kartepe Belediyesi Temsilcisi Nurdoğan Tuncel ile Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz hazır bulundu. Yapılan sosyal denge sözleşmesi ile sözleşmeli 16 memur da ilk defa bu haklardan faydalandı.

BİZ BİR AİLEYİZ

Sosyal denge sözleşmesi imza töreninde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman "Belediyemizde memur arkadaşlarımızla ve işçi arkadaşlarımızla biz bir aileyiz. Birlikte bölgemizin ve hemşehrilerimizin hizmetkarıyız, en güzel hizmeti de ekibimizle ailemizle birlikte yapabileceğimize inanıyoruz. O yüzden bu hizmet yolunda emeği olan herkesi bizde önemsiyoruz imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ise "Kartepe'de belediye başkanımız gençliği enerji ve vizyonu ile ile ilçeye ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Bizlere verilen hakları en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.


Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50   Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almayacak - Haber
10:50   Silivri'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu - Haber
10:48   Gözleri sık ovalamak keratokonus hastalığına yol açabilir - Haber
10:44   Acarlar Mahallesi'nde öğrenciler halı sahaya kavuştu - Haber
10:44   Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
23.12.2019 10:50:55