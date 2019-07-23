Kartepe'de menfezler yenileniyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi'nde yapımı devam eden menfez yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaca yeteri kadar cevap veremeyen menfezler değiştirilerek Kartepelilerin hizmetine sunulacak.

AŞIRI YAĞIŞLARA ÖNLEM

Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar sonrasında Suadiye Mahallesi'nde sağlık ocağına giden köprüde ki menfezin performansının yeterli olmamasından hareketle yola çıkan belediye ekipleri hemen çalışmalara başladılar. Yapılan çalışmaların bitmesi sonrasında yenilenen menfezler ile bölgenin aşırı yağışlardan etkilenmemesi hedeflenmiyor.

ÖNCELİK SIRASINA GÖRE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlar sonrasında Suadiye Mahallesi Sağlık Ocağı'na giden köprüde menfezler yeterli hizmet veremiyordu. Su taşkınlarını önlemek için gerekli tedbirleri almak bizim önceliklerimizden. Saha incelemelerimizde ki tespitlerimiz doğrultusunda öncelik sırasına göre gerekli iyileştirmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.