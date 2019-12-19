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Kartepe'de Mevlana haftası

Kartepe Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi'nde "Şeb-i Arus Vuslat Zamanı: 7-17 Aralık Mevlana Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

19.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:18Kartepe'de Mevlana haftası

Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746'ıncı yıl dönümünde Kartepeli minikler Hazreti Mevlana'yı yâd etti. Öğrencilere "Mevlana Haftası" sebebiyle kardeşlik, sevgi, şefkat ve hoşgörü gibi önemli kavramlar anlatılırken, öğrenciler hafta boyu süren pano çalışması gerçekleştirdiler.

MEVLANA'YI ANLAMAK

Hz. Mevlana'nın 7 öğüdünü öğrenen Kartepeli minikler etkinliğe büyük ilgi gösterdiler. Özellikle, Hazreti Mevlana'yı anmak yerine onu anlamak gerektiğinin üzerinde duruldu. Mevlana'yı anlamak; onu yaşamaktır, onunla benzeşmektir vurgusu yapıldı. Bununla birlikte öğrenciler tüm hafta boyunca Hz. Mevlana ile ilgili kitaplar okuyarak, onun hayatı ve felsefesi hakkında bilgiler edindiler.


Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Haftası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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