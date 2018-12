Kartepe'de Projeler Beğeni Topluyor

04 Aralık 2018 Salı 13:06



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in göreve gelmesi sonrasında hayata geçirdiği sosyal belediyeciliğin örnek projeleri hem ödülleri hem de halkın beğenisini kazanıyor.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kurulması ve aralıksız Kartepelilere hizmet vermesi talimatını veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, örnek alınan ve ödüllü projeleri arasında yer alan Alo Evlat Hattı projesi birçok il ve ilçe belediyesine örnek oldu. Kartepe genelinde sosyal belediyeciliğin örneklerini hayata geçiren Başkan Üzülmez, bu yönde hemşehrilerinin takdirini topluyor.Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kartepe genelinde oğlu yada eşi askerde olan yardıma muhtaç 75 askerin ailesine her ay asker aile yardımı, ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye her yıl eğitim yardımı yapılıyor. Alo Evlat ekibi bünyesinde bulunan Gönül Bağı Mağazası'nda ihtiyaç sahibi aileler, giyim eşyalarını ücretsiz temin edebiliyor. İhtiyaç sahibi aileler kendi yaş gruplarına uygun alışveriş yapabiliyor. Gönül Bağı Mağazası 650 hanede yaşayan yardıma muhtaç 4 bin Kartepeli'ye yılda iki kez kıyafet desteğinde bulunuyor. Alo Evlat ekibi Kartepe genelinde yatağa bağımlı olarak hayatlarını idame ettiren 422 kişiye hasta yatağı desteği verirken, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan 217 Kartepeli'ye manuel, 67 akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Kartepe'de bakıma muhtaç 65 yaş üstü doktor reçetesi olan yaşlılarımızın daha kolay hizmet alabilmeleri amacıyla bir adet gezici araç ve ayakta müdahale edilebilecek hastalar için Ataşehir Mahallesi'nde tansiyon, enjeksiyon, oksijen tüpü, şeker ölçümü, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri verilmeye devam ediliyor. Yaşlı, hasta ve yatalak vatandaşların bakımlarında yardımcı olarak, Yaş-Bak sağlık ekibi her geçen gün sağlık hizmeti alanını genişleterek vatandaşların takdirini topluyor. - KOCAELİ