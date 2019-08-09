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Kartepe'de şampiyon belli olacak

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.

09.08.2019 16:50 Kartepe'de şampiyon belli olacak
KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.

"En Büyük Şampiyonluk Centilmenliktir" diyerek Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası, Derbent Stadı'nda oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Bu yıl 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği turnuvanın grup maçları sona erdi. Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Karşılaşmalar 15 Ağustos'ta Derbent Stadı'nda yapılacak. - KOCAELİ

Kartepe, Derbent, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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