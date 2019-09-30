Kartepe'de Şehit Emanetleri sergisi açıldı

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye genelinde 47'ncisi düzenlenen şehit hatıralarıyla dolu kıyafet ve eşyalarının yer aldığı "Devlet Büyükleri ve Şehit Emanetleri Sergisi" özel bir AVM'de açıldı. Sergi 27 Eylül - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında açık olacak.

AÇILIŞ KURDELESİNİ PROTOKOL KESTİ

Düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, Tuğamiral Deniz Hava Komutanı Alper Yeniol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit ve gazi yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

"BAĞIMSIZLIĞINA AŞIK BAŞKA BİR TOPLUM YOK"

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "Bizim Türk Milletimizin çok asil ve kadim bir değeri alışkanlığı var. Bin yıllık tarihi boyunca özgürlüğüne, bağımsızlığına, hürriyetine aşık olmuş başka bir toplum herhalde bulamayız. Toprağımızın altı şehit kanları, şehitlerimizle doluyken, toprağımızın üstü de şehadete susamış, şehit olmayı arzulayan vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, ezan sevdalısı yiğitlerle, kadınlarla, erkeklerle doludur. Ancak rükuda ve secdede boyun eğen bir milletin mensupları olmaktan büyük gurur ve kıvanç duyuyoruz.Bugün bu sergiyi açmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum. Gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

"BAYRAĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, "Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere yol gösteren ve ciddi emeği olan Kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yine bu manevi değeri yüksek hediyeleri, Cumhuriyetin kuruluş tarihinden bugüne neler yaşadığımızı bizlere hatırlatan ve asla unutturmayacak ürünleri tedarik eden kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün hüzünlü aynı zamanda gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar verdiği tüm şehitleri rahmetle minnetle anıyoruz. Bugün yine gururluyuz çünkü Preveze Deniz Zaferinin yıldönümünü yaşıyoruz. Bu coğrafyada bizler var olduğumuz sürece şu güzel albayarağa, rengini şehitlerimizin kanından alan bu kıymetli bayrağı asla ama asla yere düşürmeyeceğiz. Canımız pahasına bu bayrağa sahip çıkacağız. Belli bir yaşın üstündeki tüm hemşerilerimiz bunun manevi anlamını çok iyi biliyor ama gençlerimiz bugünlere nasıl geldiğimizi bilsinler, görsünler biraz daha anlasınlar istedik. Sergimizin süresi boyunca genç kardeşlerimizin bu sergiyi görebilmesi için Kartepe Belediyesi olarak tüm lojistiğini sağlayarak gereken faydayı elde edeceğimizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM ÇAĞLAR, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi burada şerefle yad ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini beraber kesip ardından sergiyi gezdi.