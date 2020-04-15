Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kartepe'de semt pazarı günleri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Kartepe'de kurulan pazarların günleri değiştirildi.

15.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:00
Kartepe'de semt pazarı günleri değiştirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Kartepe 'de kurulan pazarların günleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Kartepe'de Cumartesi ve Pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişikliğe gidildi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak pazar yerlerinde gereken önlemleri alırken, hafta sonu kurulan pazarlar içinde düzenleme yapıldı. Buna göre Cumartesi günleri Köseköy Merkez Atatürk Caddesi üzerinde kurulan Köseköy Merkez Semt Pazarı'nın Cuma günü, pazar günleri Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi yanında kurulan Ataşehir Pazarı ile Çınarlı Mahallesi Sapanca yolu Caddesi üzerinde kurulan Maşukiye Semt Pazarlarının Pazartesi kurulmasına karar verildi.

Ayrıca hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında Kartepe ilçe genelinde 38 fırın, nöbet çizelgesine uygun olarak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kartepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Haberler
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Haberler ›› Güncel ››Kartepe'de semt pazarı günleri değiştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: "16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri açıklandı - Haber 14:48: İnfaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin aileleri mutlu - Haber 14:48: Kovid-19 teo-politiği: Evanjelikler ve Ultra-Ortodoks Yahudiler - Haber 14:48: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "E-Hemşehri" uygulaması - Haber 14:48: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler