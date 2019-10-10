Kartepe 'de şenlik iptal, Ayvalar Mehmetçiğe

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, "3'ncü Ayva Şenliğimizi daha önce hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelemiş, dün sabah saatlerinde de 13 Ekim'de gerçekleştirme kararı alıp, duyurmuştuk.Ancak akşam saat 16:00 itibariyle tüm kamuoyu ile birlikte haberdar olduğumuz Suriye sınırımızdaki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sonrasında sadece bu seneye özel ayva şenliğimizi iptal etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

KOCAMAN; "VATANIMIZ DOKUNULMAZDIR"

Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Kocaman "Harekat haberi sonrasında Eşme Muhtarımız, meclis üyelerimiz, ayva üreticilerimiz, birim müdürlerimiz hep birlikte istişare ederek, ortak akıl ile bu kararı aldık. " Millet, Bayrak, Ezan, Vatan",bu dört değerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti olarak bizim dokunulmazlığı olan tartışmasız kutsallarımızdır. Vatanımızın bağımsızlığı, siyaset üstü ve milletçe topyekün mücadele edeceğimiz herşeyin üzerinde olan bir konudur. Bu sebeple, şenlik için ayırdığımız bütçenin tamamı ile Eşmeli Ayva üreticilerimizin eşsiz lezzetteki ayvalarını satın alıp, Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

DUALARIMIZ MEHMETÇİĞE

Sözlerinin sonunda Belediye Başkanı Kocaman "Bu vesile ile tüm Eşmeli hemşehrilerimizin göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür eder, Suriye sınırımızda, vatan ve bağımsızlık mücadelesi için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize, operasyonu yöneten komutanlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna Rabbimden kolaylık ve muvaffakiyetler dilerim. Tüm harekat birliklerimizin bölgede terör unsurlarının zerresi kalmayıncaya kadar temizleyerek, eksiksiz, sağ salim ve zaferle yurda dönmeleri için Kartepeli hemşehrilerimiz ve Türk Milleti olarak duacıyız. Rabbim vatan evlatlarımızın yar ve yardımcıları olsun" dedi.