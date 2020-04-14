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Kartepe'de sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim

Kartepe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde iş yerlerinde denetimlerde bulunarak uyarılarda bulundu.

14.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:26
Kartepe'de sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim
Kartepe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde iş yerlerinde denetimlerde bulunarak uyarılarda bulundu.

Karatepe'de korona virüs önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde genişletilerek devam ediyor. Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ilçe genelinde Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinde titizlikle uygulanması noktasında tebliğde bulunuldu. Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yeri sahiplerine İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle ilgili olarak İş yerlerinin 09.00-21.00 arası açık olacağına, iş yerinin yüz ölçümünün yüzde 10'u kadar vatandaşın alış-veriş yapabileceğine, maskesiz kimsenin alınmayacağı, maskesi olmayanlara iş yeri tarafından maske sağlanacağı hatırlatıldı.

Yayımlanan genelge uyarınca ayrıca; Marketlerde sebze ve meyveler vatandaş tarafından seçilmeyecek, ürünler poşetlenmiş olarak verilecek. Ekmekler poşetlenmiş olarak satılacak. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi, iş yeri çalışanlarının mutlaka maske ve eldivenli olması, sokağa çıkma yasağında her ne şartla olursa olsun yasağın başlangıcından bitimine kadar kesinlikle 09.00-21.00 saatleri arası hariç iş yeri açılmayacağı tebliğ edildi. Ekipler tutanaklar ile tebliğin yapıldığını kayıt altına aldılar. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kartepe, Yaşam
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