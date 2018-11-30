Kartepe'de Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Kartepe
Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti ile ihtiyaç duyan ve kendisini ifade edebilen her yaş kategorisindeki vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor.
Değişen dünyada meydana gelen, bilimsel ve teknolojik yenilikler karşısında, toplumsal yaşamı karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getiren etkenlerden kişilerin daha az etkilenmesi amacıyla Kartepelilere iki farklı noktada ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuluyor. İlçe halkı, Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Psikolog Yavuz Yabaş nezaretinde belediyenin iletişim numarasından randevu alıp ücretsiz olarak Pazartesi, Salı ve Çarşamba
günleri Acısu
Aile Sağlığı Merkezinde, Perşembe ve Cuma günleri de Ataevler Kültür Merkezi'nde psikolojik destek alabiliyorlar.
Kartepe Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetten 2014 yılında 609, 2015 yılında 491, 2016 yılında 518, 2017 yılında 314 ve 2018 yılında 283 kişi yararlandı. Psikolojik danışmanlık kapsamında bireysel terapi, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, okula hazırlık süreci ve uyum sorunları, okul fobisi ve okula uyum sağlayamama ile ilgili sorunlar, arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular, alt ıslatma, alt kaçırma, tuvalet eğitimi, davranış sorunları, travma, cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, riskli davranışlar, yas ve kayıp, boşanma dönemi ve sonrasında sorunlar gibi konularda hizmet veriliyor.
Verilen hizmetlerle ilgili değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
, "Ruh sağlığı ve beden sağlığı birlikte bir bütündür. İkisi de var olduğunda sağlıklı bir insandan bahsedebiliriz. Dünya genelinde son yıllarda psikolojik temelli rahatsızlıklar da hızlı bir artış gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu noktada fırsat eşitliği ve sosyal devlet sorumluluğu ile bu hizmeti önemseyerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ
Kartepe