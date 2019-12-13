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Kartepe'de Üst Yapı Yatırımları Hız Kesmiyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Ataevler, Dumlupınar, Eşme, Uzuntarla ve İstasyon Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

13.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:21Kartepe'de Üst Yapı Yatırımları Hız Kesmiyor

'de alt ve üst yapı eksiği olan sokaklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları sonrasında Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üst yapı çalışmaları yapılarak hemen hizmete sunuluyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yerinde incelediği çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi alarak, çalışmaları gece gündüz yakından takip ediyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alt ve üst yapı çalışmaları , Uzuntarla, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yavuz Sokak, İstasyon Mahallesi Tepecik Mevki Özgür Sokak, Ataevler ve Mahalleri Anka Caddesi, Dilara, Gökhan, Gonca, Kırlı ve Bahar Sokaklarında tamamlandı.

HEMEN HİZMETE SUNUYORUZ

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları tamamlanan sokaklarda parke ve asfalt serimini hemen yaparak hizmete sunuyor. Çalışmaları gece gündüz yerinde takip eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Yaz ve kış turizminin merkezi olan Kartepemizde alt ve üst yapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 10 beldenin birleşmesiyle oluşan Kartepemizde yerleşim alanları dağınık olmasından dolayı birçok noktada içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları çalışmaları yapılıyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde hemen üst yapı çalışmalarını yaparak hizmete sunuyoruz" şeklinde konuştu.


Mustafa Kocaman, Dumlupınar, Kartepe, Eşme, Güncel

Kaynak: Bültenler

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