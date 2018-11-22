Kartepe'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Kartepe Belediyesi, 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecek olan 2018 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksitlerini vatandaşların ödeme yapabilmesi için tahsilat veznelerini 24 ve 25 Kasım (Cumartesi-Pazar)tarihlerinde açık tutacak.

Kartepe'de ki mükellefler, 2018 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksitlerini hafta sonu da Kartepe Belediyesi hizmet binası Gelir Servisi'ndeki vezneler ile eski Kaymakamlık binası önünde bulunan Uzunçiftlik Tahsilat Bürosu'ndan peşin veya kredi kartı ile ödeme yapabilme imkanı yanı sıra e-belediye www.kartepe.bel.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

Kartepe Belediyesi, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiğini, unutan veya gecikenler içinde veznelerin ve tahsilat bürosunun 24 ve 25 Kasım tarihlerinde mesai saatleri içerisinde hizmet vereceğini açıkladı.