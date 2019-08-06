Kartepe'de yaralı martıya müdahale

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar sonrasında Sarımeşe Mahallesi Akdemir Sokak'ta yaralı martıya müdahale ettiler. Olay yerinden hemen alınan yaralı martıya Kartepe Belediyesi Veteriner hekimleri tarafından müdahale edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yapılan ilk tedavisinin ardından Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaralı martıyı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ettiler. Tesiste yaralı martı iyileşene kadar tedavi edilecek sonrasında doğal yaşam alanına salınacak.

DUYARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirten Ali Özbayraklı "Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocama'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Sokak hayvanlarının korunması ve müdahale edilmesi noktasında Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli olarak çalışıyoruz. Bizlere gelen ihbar sonrasında yaralı martıya ilk müdahale sonrasında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Aynı duyarlılıkla görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.