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Kartepe'de yaşlıların yardımına "Alo Evlat" ekipleri koşuyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet alanını genişleterek yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

25.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Kartepe'de yaşlıların yardımına
Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet alanını genişleterek yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

Kartepe'de korona virüs çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi gece-gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile aralıksız süren dezenfekten çalışmaları devam ederken, sokağa çalışmaları yasaklanan 65 yaş vatandaşlara özel ilgi gösteriliyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri evden çıkamayan yaşlı vatandaşların da hizmetlerini karşılamaya başladı. Korona virüs önlemlerini 65 yaş üstü vatandaşlara anlatan Alo Evlat ekibi evlerin dezenfekte edilmesi için ekiplerin yönlendirilmesine yardımcı oluyorlar. Korona virüs kapsamında yaşlılardan toplam bin 500 yardım talebi alındı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Büyüklerimiz, çınarlarımız, bizlere emanet. Onların sağlığı, güvenliği için canla başla çalışan bir ekibimiz var. İnşallah daha güzel günlerde ellerini öpeceğiz, kucaklaşıp, sarılacağız. Ama tehlike geçinceye kadar onlardan uzak durarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gönüllerimiz hep bir, mesafeler sevgimize engel olmaz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam

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