27.06.2019 14:53
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Kartepe'de yaz hazırlığı devam ediyor

Kartepe

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelinde sosyal donatı alanlarında bakım ve tamirat yaparken, mahalle ile sokaklarda yabani ot temizliğine aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelinde sosyal donatı alanlarında bakım ve tamirat yaparken, mahalle ile sokaklarda yabani ot temizliğine aralıksız devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye ekipleri Kartepe genelinde çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri Maşukiye Çiftlik Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Ertuğrul Gazi Ulus Parkı, Uzunbey Mahallesi Gençlik Parkı , Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazım Demirci Cadde Parkı, Eşme sahilinde boyama, tamir ve bakımları yapıldı. Aynı zamanda ise ekipler Dumlupınar , Ertuğrul Gazi, İbrikdere, Uzuntarla , Ataevler, Suadiye ve Arslanbey Mahallelerinin genelinde parklar, cami bahçeleri, kamu kurumları bahçelerindeki çimleri biçti. Öte yandan ekipler Arslanbey, Ataşehir , Karatepe , Uzunbey, Köseköy ve Ertuğrul Gazi Mahalleleri ana cadde, refüjler ve kaldırımlarda oluşan yabani otları da temizledi. Belediye ekipleri ilçe genelinde 32 mahallede yabani ot biçimlerine devam ediyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
çiftlik , maşukiye , ertuğrul gazi , kartepe , Güncel

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