19.06.2019 16:28
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Kartepe'de yaz spor okulları kayıtları başladı

Kartepe

Kartepe Belediyesi tarafından 10 branşta verilen "Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı.

Kartepe Belediyesi tarafından 10 branşta verilen "Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı.

Her yaz döneminde Kartepe Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulları için kayıtlar başladı. Kartepe'li öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz "Yaz Spor Okulları" kayıtları su kayağı branşı ile başladı. Yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, binicilik, güreş, karate, halk oyunları, okçuluk, su kayağı ve boks olmak üzere 10 farklı branşta eğitim verilecek. Kartepe Belediyesi öğrencilere ücretsiz servis imkanı da sağlayacak.

TEMİNATIMIZ ÇOCUKLARIMIZ

Kayıtların açıldığı ilk günden itibaren çocukların yaz spor okullarına gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman "Yaz spor okullarımız ile bu yıl da çocuklarımıza yaz aylarını faydalı bir şekilde değerlendirme imkanı sunacağız. 10 farklı branşta geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı veriyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan uzak tutarak kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçilecektir. Yaz spor okulları ile miniklerimizin sporu daha sağlıklı ve bilinçli yapmaları sağlanacaktır. Miniklerimiz de disiplin ve çabaları ile ücretsiz düzenlenen yaz spor okullarında yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirme imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Futbol, Kartepe, Güncel

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