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Kartepe'de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi

Kartepe Belediyesi Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti.

16.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:13
Kartepe'de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi
Kartepe Belediyesi Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti.

Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları ilçe genelinde faaliyet gösteren 160 bakkal, büfe ve tekel bayilerine tebliğ etti. Kurul tarafından alınan karar uyarınca bakkal, büfe ve tekel bayileri 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Kurul tarafından alınan kararlara uyulmayan iş yerleri ise ilgili madde uyarınca cezalandırılacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Kartepe, Güncel
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