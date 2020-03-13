Kartepe kent meydanı hızlanıyor
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, camii ve kütüphane inşaatını inceledi.
13.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:14
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, camii ve kütüphane inşaatını inceledi.
Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Hayırsever İşadamı Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız tarafından yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii ve Kütüphanesi yapım çalışmaları devam ediyor. Cami yapımını yakından takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte projenin son durumunu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında inşaat alanında incelemelerde bulundular.
Proje hakkında konuşan Başkan Kocaman "Kartepemizde gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği Kartepe Kent Kütüphanesi'nin plan proje ve inşaat çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Hem kitap okuma merkezi hem de sosyal mekan olarak hizmet verecek kütüphanemizde çeşitli eğitim programları ile genç kardeşimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere de yer vereceğiz" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Hayırsever İşadamı Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız tarafından yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii ve Kütüphanesi yapım çalışmaları devam ediyor. Cami yapımını yakından takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte projenin son durumunu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında inşaat alanında incelemelerde bulundular.
Proje hakkında konuşan Başkan Kocaman "Kartepemizde gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği Kartepe Kent Kütüphanesi'nin plan proje ve inşaat çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Hem kitap okuma merkezi hem de sosyal mekan olarak hizmet verecek kütüphanemizde çeşitli eğitim programları ile genç kardeşimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere de yer vereceğiz" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kocaman, Yıldız Entegre, Kocaeli, Kartepe, Güncel
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