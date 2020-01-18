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Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de düzenlenen Kartepe Kış Festivali (Karfest) başladı.

18.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:35Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı
'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'de düzenlenen Kartepe Kış Festivali (Karfest) başladı.
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin iş birliğiyle Sisli Vadi'de gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
DJ Mert Erdoğan'ın canlı performans sergilediği festivalde, katılımcılar dans ederek karın keyfini çıkarıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından festival alanındaki dört farklı noktada katılımcılara sucuk ekmek ikramında bulunuluyor. Ayrıca çay, çorba ve helva servis ediliyor.
Festival alanına gelen vatandaşlar, bot yarışları, halat çekme yarışı, penguen koşu ve fener alayı aktivitelerine katılıyor. "Sincap", "Kardan Adam" ve "Penguen" maskotları da çocukları eğlendiriyor.
Ulaşımın ücretsiz ring servisleriyle sağlandığı Karfest'e aracıyla gelenlerden de otopark ücreti alınmıyor.
Festival kapsamında sanatçı İrem Derici saat 19.00'da hayranlarıyla buluşacak. Renkli etkinliklerle devam edecek Karfest, bugün saat 24.00'te sona erecek.

Türkiye, Kartepe, Güncel

Kaynak: AA

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