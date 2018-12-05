Kartepe'nin Teleferiğine İlk Kazma Vuruluyor

Kartepe'de 50 yıldır hayal edilen, konuşulan ama bir türlü somut adımlar atılmayan Teleferik Projesi, göreve gelir gelmez Kartepelilerin hayallerini süsleyen Teleferik Projesi'ne de büyük önem veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in gösterdiği emeğin karşılığını aldı. Belediye Başkanı Üzülmez, "50 yıllık hayalimiz gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu. Kartepe Teleferik Projesi'nin temel atma töreni 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

RABBİM HAYIRLI EYLESİN

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "50 yıllık hayali gerçekleştirmeyi rabbimiz bize nasip ediyor. Son 3,5 yılda çok kararlı bir mücadele ortaya koyduk. Teleferik Projesi çok karlı bir sektördür. Kartepemize yapacağımız bu proje ile 100 Milyon TL'lik yatırım olacaktır. Bu proje ile Kartepemizin vizyonu değişecektir. Teleferik Projesi için ilk günden itibaren ısrarlı ve kararlı girişimlerimiz ile Sayın geçmiş dönem Başbakan Yardımcımız Fikri Işık ve Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun destekleri ile bu aşamaya geldik. Rabbim bundan sonrasını da hayırlı eylesin. Projede emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

10'AR KİŞİLİK KABİNLER

Derbent Turizm Bölgesi'nden (Hikmetiye) başlayan Teleferik hattı Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda son bulacak. Teleferik hattı 4.67 km uzunluğunda olurken, proje kapsamında 15 direk, 2 adet istasyon binası yapılacak. Taşıyıcı halat genişliği 10 metre olacak teleferik de toplam 24 adet 10'ar kişilik kabinler yer alacak. Teleferik hattı 11.06 metre ile 45.95 metre arasında değişen direkler üzerinde gidecek. Hikmetiye İstasyonu 20.000 m2, Kuzuyayla İstasyonu da 3644 m2 alanda hizmet verecek.

Kartepe Belediyesi Teleferik Hattı Projesi'nin temel atma töreni 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 14.00'de Derbent Dağ Yolu-Poligon Alanı'nda gerçekleştirilecek.