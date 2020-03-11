Kartepe turizm rehberi ve haritası hazır
Kartepe Belediye tarafından güncellenerek hazırlanan 'Kartepe Turizm Haritası ve Rehberi'nde önemli detaya yer verildi.
11.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:34
Kartepe Belediye tarafından güncellenerek hazırlanan 'Kartepe Turizm Haritası ve Rehberi'nde önemli detaya yer verildi.
Kartepe Belediyesi turizm alanındaki tanıtımım çalışmalarına bir yenisini daha eklendi. Bu kapsamda Kartepe'de turizm faaliyetlerine hizmet amacıyla Kartepe Turizm Haritası ve Kartepe Turizm Rehberi hazırlandı. İlçenin turizmine katkı vermesi amacıyla hazırlanan Turizm Haritası ile Kartepe'ye ulaşım, ilçedeki doğa sporları, doğal güzellikler, oteller, tarihi ve tescilli binalar hakkında turistlere yol gösterilecek.
Kartepe Turizm Rehberi'nde ise Kartepe'nin konumu ve tarihi, tarihi eserler, aktiviteler, Kartepe'de yemek, yaylalar, çiçekçilik, etkinlikler, turizm tesisleri, telefon numaraları ve fotoğraflar yer alıyor. 60 sayfadan oluşan Turizm Rehberinin turistlere kolaylık sağlaması hedefleniyor. Hazırlanan rehberler, tüm otellere, turistik tesis ve işletmelere, insanların sıklıkla ziyaret ettiği kamu kurum ve sanayi kuruluşlarına, muhtarlıklara dağıtımları yapılarak Kartepe Belediyesinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. - KOCAELİ
Kartepe Belediyesi turizm alanındaki tanıtımım çalışmalarına bir yenisini daha eklendi. Bu kapsamda Kartepe'de turizm faaliyetlerine hizmet amacıyla Kartepe Turizm Haritası ve Kartepe Turizm Rehberi hazırlandı. İlçenin turizmine katkı vermesi amacıyla hazırlanan Turizm Haritası ile Kartepe'ye ulaşım, ilçedeki doğa sporları, doğal güzellikler, oteller, tarihi ve tescilli binalar hakkında turistlere yol gösterilecek.
Kartepe Turizm Rehberi'nde ise Kartepe'nin konumu ve tarihi, tarihi eserler, aktiviteler, Kartepe'de yemek, yaylalar, çiçekçilik, etkinlikler, turizm tesisleri, telefon numaraları ve fotoğraflar yer alıyor. 60 sayfadan oluşan Turizm Rehberinin turistlere kolaylık sağlaması hedefleniyor. Hazırlanan rehberler, tüm otellere, turistik tesis ve işletmelere, insanların sıklıkla ziyaret ettiği kamu kurum ve sanayi kuruluşlarına, muhtarlıklara dağıtımları yapılarak Kartepe Belediyesinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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