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Kartepe'ye tatilci akını

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

01.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:46 Kartepe'ye tatilci akını
KOCAELİ'nin ilçesindeki kayak merkezi yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kayak merkezi yolunda araç kuyruğu oluştu.

tatilini fırsat bilenler, Kartepe'de bulunan kayak merkezine akın etti. ve çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfi yaşadı. Kayak merkezine çıkan yollarda araç trafiği yaşanırken, bazı tatilciler araçlarını yol kenarına park ederek kar üstünde piknik yaptı. Kayak merkezine ulaşabilen tatilciler ise merkezde bulunan 17 kayak pistinde kayak ve snowboard yaptı.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan gelen Gökhan Kalkandelen, "Yeni yılın ilk gününü kayak yaparak geçirmek istedik bu yüzden Kartepe'ye geldik. Yol boyunca müthiş kar manzaraları var şu anda trafikten dolayı ilerleyemiyoruz. Biz İstanbul'da trafiğe alışığız vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.


- Kartepekocaeli

İstanbul, Yılbaşı, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA

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