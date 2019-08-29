Haberler» Yaşam» Haber

Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, sosyal sorumluluk kapsamında esnaf ve Kartepeli büyüklerini kahvaltıda misafir etti.

29.08.2019 12:40 Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu
Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, sosyal sorumluluk kapsamında esnaf ve Kartepeli büyüklerini kahvaltıda misafir etti.

Kartepe Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, ilçe genelinde Kartepeli büyüklerine hizmet vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, Kartepeli esnaflarla birlikte Köseköy Mahallesi Pera Kır Bahçesinde kahvaltı programında Kartepeli büyüklerini misafir ettiler. Programda Kartepeli büyükler, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Alo Evlat Hattı, Kartepe, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:57   Başkan Şahin'in 30 Ağustos Zaferi mesajı
12:55   Karacoşkun'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
12:52   Kooperatif yöneticileri Başkan Şahin'den destek istedi
12:40   Prof. Dr. Özkan: "Leyla'nın nakilden başka şansı yok"
12:40   Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu
12:28   Gençlerden kedi kurtarma operasyonu
12:06   Türkiye'nin çobanları bu fuarda buluşuyor