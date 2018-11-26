Kartepeli Cazibe Anne 82'nci Yaşını Kutladı

Ödüllü Alo Evlat projesi, 65 yıldır bir yastığa baş koyan Cezibe-Dursun Yener çiftini ziyaret ettiler. Ziyarette Alo Evlat ekibi 82'nci yaşına giren Cazibe Yener için sürpriz doğum günü ile kutladı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'in ödüllü projesi olan Alo Evlat ekipler tarafından Kartepeli büyüklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Maşukiye
Mahallesi'nde ikamet eden Cazibe Yener ve Dursun Yener 65 yıldır beraberliğini sürüdüren müstakil evlerinde Yener çiftini Alo Evlat ekibi evinde ziyaret etti. Alo Evlat ekibi Cazibe Yener'in 82. doğum gününü hazırladıkları pasta ile kutladılar. Yapılan sürpriz karşısında Yener çifti duygu dolu anlar yaşarken, buğulanan gözleriyle Cazibe Yener pastanın üzerindeki mumları üfledi. Tebrikleri kabul ederek, Alo Evlat ekibini misafir eden Cazibe Yener, "Sizi tanıdıktan sonra artık hasta olmuyorum. Sayenizde artık yalnız değilim, sizler iyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Sizler seçilmiş kişilersiniz. Bizim gibi büyüklerinizi yalnız bırakmıyorsunuz. Sizin bu yaptığınızı kimse yapmaz" dedi.
Alo Evlat ekibi tarafından Yener çiftine hastane işlemlerinin yanı sıra, ev temizliği ve sıcak yemek hizmetleri veriliyor. Misafirlik sonunda Yener çifti, böyle bir hizmeti ilçemize ve bizlere kazandırdığı için başkanı Hüseyin Üzülmez
'e teşekkür etti. - KOCAELİ
Maşukiye,Kartepe,Hüseyin Üzülmez
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:17