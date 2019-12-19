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Kartepeli çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk tiyatrolarının açılış etkinliğinde sergilenen "Uğur Böceği Çan Çan" tiyatro gösteriminde çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

19.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:41Kartepeli çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk tiyatrolarının açılış etkinliğinde sergilenen "Uğur Böceği Çan Çan" tiyatro gösteriminde çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program ile çocuk tiyatroları 2019-2020 sezon perdelerini açtı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın da katıldığı çocuk tiyatroları açılış gösterisinde "Uğur Böceği Çan Çan" miniklerin büyük ilgisiyle sahnelendi. Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Yılmaz Kültür Merkezlerinde dönüşümlü olarak tiyatro gösterileri Kartepeli çocuklarla bir araya gelecek. Gösterim öncesi "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" drama etkinliği, animasyon gösterileri, dans gösterileri, sosis balon ve yüz boyama etkinliği ile Kartepeli çocuklar eğlendiler.

Programda çocuk tiyatrolarının yeni sezonu çocukların kişisel gelişimi için örnek tema ve mesajlar içeren Uğur Böceği Çan Çan ile açtı. Tek perde oynanan oyun Kartepeli miniklerin beğenisini kazandı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'da tiyatro gösterisini izledi. Gösterisi sonrasında konuşan Belediye Başkanı Kocaman, "Kartepe Belediyesi Çocuk Tiyatroları 2019-2020 sezonunu açtık. Miniklerimizin gelişmesinde sosyal aktivitelerin ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Sanatla erken yaşta tanışan çocuklar, hayatı daha iyi tanımlıyor, yeteneklerini keşfediyor ve hayal gücünü geliştirerek daha verimli kullanabiliyor. Bu düşünceden hareketle tiyatro gösterilerimizi sizlerle buluşturuyoruz" dedi. - KOCAELİ

Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam

Kaynak: İHA

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