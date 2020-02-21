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Kartepeli çocuklar tiyatroyla öğreniyor

Kartepe Belediyesi, her ay çocuklar için ücretsiz çocuk tiyatroları düzenlemeye devam ediyor.

21.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:53Kartepeli çocuklar tiyatroyla öğreniyor
Belediyesi, her ay çocuklar için ücretsiz çocuk tiyatroları düzenlemeye devam ediyor. "Nasreddin Hoca Korsanlara Karşı" oyunu çocuklar tarafından büyük ilgi görürken eğlendirirken öğretti.

Tiyatroda seyredilen her oyunun çocukların kişisel gelişimlerine doğrudan katkı sağladığı bilinciyle birbirinden farklı çocuk oyununu miniklerle buluşturmaya devam eden Kartepe Belediyesi her ay düzenlediği tiyatrolar ile minikleri eğlendirirken hem de öğrenmelerine imkan sağlıyor.

Ebeveynlerden tam not aldı

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Nasreddin Hoca Korsanlara Karşı" adlı çocuk oyunu minik izleyicilerin beğenisine sunuldu. Oyunda verilen eğitici mesajlar ebeveynlerden tam not aldı.

Miniklerden oyuna büyük ilgi

Nasreddin Hoca'nın Kaptan Melo ile diyaloğunun anlatıldığı oyuna Kartepeli minikler yoğun ilgi gösterdi. Renkli ve eğlenceli içeriğiyle masal tadında geçen oyun yaklaşık 40 dakika sürdü. Nasreddin Hoca'yı çok seven minikler oyun çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Nasreddin Hoca, Kartepe, Güncel

Kaynak: İHA

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