Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk

Şampiyonada Kartepe Belediyespor Kulübü'nden 8 karate sporcusu mücadele ediyor.

SEKİZ SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'nin desteğiyle 27-30 Haziran 2019 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşiyor. Karate Şampiyonası'nda Kartepe Belediyespor Kulübü'nden sekiz sporcu mücadele ediyor.

HEDEFİMİZ ''DÜNYA ŞAMPİYONASI''

Yükselen başarı grafiğiyle karate camiasından takdir toplayan Kartepe Belediyespor Kulübü 8 sporcusuyla katıldığı şampiyonada iddialı. Şampiyona öncesi sporcularını kampa alan kulüp antrenörü Mehmet Peçe, çok iyi hazırlandıklarını ve güzel sonuçlar alacaklarını ifade etti. Peçe "İlk olarak hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Heyecanla katıldığımız müsabakalarda milli takıp seçmelerine katılıp, dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz'' dedi.

SPORCULARIMA GÜVENİYORUM

Sporcularına başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman , "Ben sporcularıma ve hocamıza çok güveniyorum. Çok çalıştıklarını da biliyorum inşallah istediklerini sonuçlarla ilçemize dönecek ve bizim gururumuz olmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.