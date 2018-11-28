Kartepeli Minikler Diş Hekimleri Gününü Kutladı

Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Kartepe Belediyesi Suadiye Akçakoca Bilgi Evi öğrencileri Suadiye Mahallesinde bulunan Diş Hekimi Aliye Eren'i muayenehanesinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Öğrencilerle sohbet eden Diş hekimi Aliye Eren, çocuklara diş ve diş eti hastalıkları "Önlenebilir", "Kontrol Edilebilir" ve "Davranışla İyileştirilebileceği" başlıkları altında bilgi verdi. Çocukların sorularını içtenlikle cevaplayan Doktor Eren, dişlerimizi neden ve nasıl fırçalamamız gerektiği hakkında öğrencileri bilgilendirirken, diş fırçalama çalışmaları yaptırdı.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Öğrencilerle tek tek ilgilenerek, çocukların diş muayenelerini de yapan Dr. Eren, ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklardan ve tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. "Böylesine seçkin ve kutsal bir mesleğin mensupları diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimliği Gününü kutlarım. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerine de bu nazik ziyaretlerinden dolayı ve Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e çocuklara sağladığı bu güzel imkanlarda dolayı teşekkür etti.