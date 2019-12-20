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Kartepeli minikler yerli malını unutmadı

Kartepe Belediyesi Katip Çelebi Bilgi Evi, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutladı.

20.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:24 Kartepeli minikler yerli malını unutmadı
Belediyesi Katip Çelebi Bilgi Evi, 12-18 tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutladı.

Tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin öneminin vurgulandığı ve çocuklarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, ülkemizin bölgelerini ve de yerli malı haftasının öneminin anlatıldığı etkinlikte, illerde yetiştirilen ürünlerin, çıkarılan doğal kaynakların, üretilen teknoloji ürünler hakkında Kartepeli miniklere bilgi verildi.

Yerli malı kullanmanın önemi

Kartepeli miniklere yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın ve bilinçli tüketici olmanın önemi anlatılarak, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla barkod numarası 869 ile başlayan ürünlerin satın alınması gerektiği belirtildi. Etkinlikte çocuklar Türkiye haritası üzerinde, bölgelerde yetiştirilen önemli sebze ve meyveleri resmettiler. Ayrıca öğrenciler, günün anlam ve önemine uygun kitap ayraçları, yaparak üzerine tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulayan özlü sözleri kaleme aldılar. - KOCAELİ

Katip Çelebi, Kartepe, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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