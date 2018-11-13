Kartepeli Ömriye Anne "Gülmeyi Unutmuşum İyi Ki Varsınız"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ödüllü ve örnek alınan projeleri arasında yer alan Alo Evlat Birimi, Kartepeli büyüklerin yüzlerini güldürüyor. Alo Evlat ekibi, 7/24 hizmet verdikleri büyüklerini hanelerinde ziyaret ederek farklı bir gün yaşamalarını sağlıyorlar.

SICAK ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBET

Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Ömriye Zengin (80)'e Alo Evlat ekibi misafir oldu. Alo Evlat ekibi tarafından hazırlanan çaylar eşliğinde yapılan sohbet yürekleri ısıtırken, Ömriye annenin yüzünü güldürdü. Alo Evlat Birimi tarafından verilen birçok hizmetten faydalanan Ömriye anne, misafirleriyle hayata dair tecrübelerini paylaşarak nasihatlerde bulundu. Ziyaretin sonunda Alo Evlat ekibi, evden ayrılırken Ömriye Zengin "Gülmeyi unutmuşum iyi ki varsınız çocuklar, uzun zamandır ilk defa bu kadar çok güldüm. Kapımı her zaman çalın" diyerek mutluluğunu dile getirdi.