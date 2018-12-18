Kartepeli Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Kartepe
Belediyesi, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin isimleri kullanılarak yardım talep eden aramalara karşı vatandaşları uyardı.
Geçtiğimiz günlerde Kartepe Belediyesi üst düzey yöneticilerinin adını kullanarak, kişi ve kuruluşlardan kişisel menfaat elde etmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin olduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri, Kartepeli vatandaşları uyararak, belediye yetkililerinin isim ve unvanlarıyla vatandaşları kandırmaya çalışan art niyetli kişileri dikkate almamalarını istedi. İş takibi, camilere yardım ve benzeri gerekçeler ile belediye üst düzey yöneticilerinin isim ve unvanlarını kullanarak kandırmaya çalışan kişilerle karşılaşanların dikkatli olmaları ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında hemen konuyu emniyet güçlerine yönlendirmelerini rica ettiler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA