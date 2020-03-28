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Kartlı sayaçlarda avans kullanım 25 Metreküp'e çıkartıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla alınan hijyen tedbirlerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

28.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:23
Kartlı sayaçlarda avans kullanım 25 Metreküp'e çıkartıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs tehdidi sonrasında mesken aboneliklerinde kartlı sayaç kullanıcılarına yönelik daha önce 10 metreküp'e çıkarttığı avans kullanım miktarında yeni bir düzenlemeye giderek 25 metreküp'e yükseltti.

Bu kapsamda MASKİ, elektronik kartlı sayaçlarda bakiyenin tükenmesiyle birlikte devreye giren avans kullanım miktarını daha önce meskenlerde 3 metreküpten 10 metreküp'e çıkartmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün almış olduğu yeni karar doğrultusunda kullanılan avans limit 25 metreküp'e yükseltildi.

Evde kart dolum hizmetinin kapsamı genişletildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, salgın nedeniyle alınan tedbir amaçlı çalışmaların önemine değinerek, "Vatandaşımızın içi rahat olsun diye 17 ilçemizde su yükleme cihazlarımızda dezenfeksiyon işlemlerimiz rutin bir şekilde sürüyor. Ancak bu dönemde hemşerilerimizin ne kadar az sokağa çıkarsa o kadar güvende olacağını biliyoruz. Yalnız Değilsiniz projemiz ile hemşerilerimiz evlerinden çıkmak zorunda kalmadan 185 numaralı Çözüm Merkezi'mize taleplerini ileterek kartlarındaki avans bakiyeyi ekiplerimize tanımlatabilirler. Özellikle bu günlerde Manisalıların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştırmak ve olası mağduriyetleri ortadan kaldırmak için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Güncel

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