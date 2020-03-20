Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kartlı sayaçlarda avans kullanım miktarı yükseltildi - Haberler

Kartlı sayaçlarda avans kullanım miktarı yükseltildi

MASKİ Genel Müdürlüğünce alınan hijyen tedbirleri kapsamında, kartlı sayaç kullanıcısı mesken abonelerinde bakiye bitimi sonunda devreye giren 3 metreküplük avans kullanım miktarı 10 metreküpe yükseltildi.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:53
Kartlı sayaçlarda avans kullanım miktarı yükseltildi
MASKİ Genel Müdürlüğünce alınan hijyen tedbirleri kapsamında, kartlı sayaç kullanıcısı mesken abonelerinde bakiye bitimi sonunda devreye giren 3 metreküplük avans kullanım miktarı 10 metreküpe yükseltildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan hijyen tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Elektronik kartlı sayaçlarda bakiyenin tükenmesiyle birlikte devreye giren avans kullanım miktarı meskenlerde 3 metreküpten 10 metreküpe çıkarıldı. Gerçekleştirilen limit yükseltme çalışmasıyla birlikte, suyu tükenen ve su yükleme imkanı olmayan kartlı sayaç kullanıcılarının 10 metreküpe kadar avans su kullanabilmeleri sağlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Salgın nedeniyle kurumumuzca alınan tedbir amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut koşullarda kartlı sayaç abonelerimizin MASKİ Pratik ve Sumatik cihazlarından yükleme yapmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşımızın içi rahat olsun diye 17 ilçemizde bu cihazlarımızın dezenfeksiyon işlemi de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 'Yalnız Değilsiniz' projemiz ile evlerinden çıkma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da dolum işlemleri 185 numaralı Çözüm Merkezi'mize iletilen talepleri üzerine evlerinde yapılmaktadır. Özellikle de bu günlerde Manisalıların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştırmak ve olası mağduriyetleri ortadan kaldırmak için, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, CEO, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya’da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Haberler
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

(Havadan görüntülerle) -  BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER - Haber Genç kız kavga ettiği sevgilisinin çalıştığı marketi yakmak istedi - Haber Serbest piyasada altın fiyatları - Haber Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı - Haber Karabük Belediyesi alacakları erteledi - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading