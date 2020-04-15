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Karton tabelayla köyü giriş çıkışlara kapattılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yazılı köyü halkı, kartondan yaptıkları tabela üzerine yazdıkları yazıyla köylerini korona virüsü salgını nedeniyle giriş çıkışlara kapattı.

15.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:30
Karton tabelayla köyü giriş çıkışlara kapattılar
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yazılı köyü halkı, kartondan yaptıkları tabela üzerine yazdıkları yazıyla köylerini korona virüsü salgını nedeniyle giriş çıkışlara kapattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesine bağlı Yazılı köyü halkı, köyün giriş ve çıkışlarını taşlarla kapatırken, 'Covit-19 hastalığı nedeniyle giriş-çıkış yasaklanmıştır' yazılı bir tabela astılar.

Köy Muhtarı Selahattin Algör, köylerinin 100 haneli ve 700 nüfusa sahip olduğunu belirterek, "2 aydır bu hastalığın yayılmasıyla kendimizce tedbirimizi aldık. Her gün yetkililerden uyarı üzerine uyarılar yapılıyor, biz de tüm köy halkı olarak böyle bir uygulamaya geçerek nöbetleşe köyün giriş çıkışında görev alıyoruz. Biz köy halkı olarak misafirperver bir köyüz ama şu an durum ciddi olduğu için tüm giriş ve çıkışları kapattık. Aslında bu Allah'ın takdiri, o isterse bu hastalık da biter. Tedbirimizi aldık, inşallah bu salgını köye sokmayacağız. Buradan köyümüzde yaşayanlara uyarıda bulunuyoruz, kendilerini kurumalarını söylüyoruz. Allah büyük ve bu hastalık elbette bitecek. Bu hastalığı bitirmenin en büyük etkeni ise evde kalmaktır. Bununla beraber gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı da kutlarız, onlar için evde kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Köy sakini Mehmet Serdar ise korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Köyümüzde kronik hastalarımız, yaşlılarımız ve özellikle 65 yaş üzeri insanımız riskli oldukları için kendi çapımızda onları koruyup önlemler alıyoruz. Bu hastalık ülkemizde ve dünyada bitene kadar önlemlerimizi sağlayacağız" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Wuhan, Güncel
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