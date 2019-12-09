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Karton toplayanlardan belediye önünde 'şirket' tepkisi

ZONGULDAK'ta sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar, belediyenin geri dönüşüm şirketine vereceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, tepki gösterdi.

09.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:31Karton toplayanlardan belediye önünde 'şirket' tepkisi

ZONGULDAK'ta sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar, belediyenin geri dönüşüm şirketine vereceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, tepki gösterdi.

Kent merkezinde kartonları toplayarak geçimini sağlayan bir grup, toplama işinin geri dönüşüm şirketine verileceği iddiası üzerine Zonguldak Belediyesi önünde toplandı. Atık toplamalarının yasaklanacağını söyleyen grup, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşmek istedi. Başkan Alan'ın yurt dışında olması nedeniyle görüşemeyen karton toplayanlar ile belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Binaya güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi.

Belediye önünde sinir krizi geçiren bir kişi ise kesici aletle kendini yaraladı.

Başkan Alan, belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine, karton toplayanlarından biriyle cep telefonuyla görüştü. Telefonda görüşen kişi, "Başkanım evet burada toplanmak bize yakışmıyor ancak bize toplama işini şirkete verdiğiniz söylendi. Ben 10 gündür alışveriş merkezinden karton alamıyorum. Bize 'yasak' diyorlar" dedi.

Başkan Alan da ona "Perşembe gününe kadar toplamaya devam edin. Ben gelince sizinle görüşeceğim" dedi.

Bir süre daha belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra dağıldı.



Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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