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KARTON YÜKLÜ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Sultangazi'de park halinde bulunan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı.

10.08.2019 12:41
KARTON YÜKLÜ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Sultangazi'de park halinde bulunan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tamamiyle söndürüldü. Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2345. Sokak'ta meydana geldi. Bir geri dönüşüm şirketinde çalışan Ümit Dinge, dün akşam saatlerinde 68 KL 409 plakalı kamyoneti park ederek sokakta bulunan bir iş yerine gitti. Bir süre sonra kamyonetin kasasındaki kartonlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi beklenirken, iş yerindeki güvenlik kameralarından yangını farkeden Muhammet Gökçin ile mesai arkadaşları, buradan aldıkları yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Kamyonet sürücüsü Ümit Dinge de aracını bir iş yerinin önüne çekerek oradan aldığı bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü, kartonlar kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin şoförü Ümit Dinge, İleriye bir yere bakmaya gittim. Dönmeye kalmadan arkadaşlar arabanın yandığını söyledi. Ne olduğunu ben de anlamadım. Sağ olsun arkadaşlar yangın tüpüyle yangına müdahale ettiler dedi. Yangına müdahale eden Muhammet Gökçin ise, Güvenlik kamerasından bir baktık kamyonun kasası alev almış. Biz de hemen dükkandaki yangın tüplerini alarak yangına müdahale ettik, söndürdük. Birimiz arabanın tepesine çıktık, birimiz de kamyonetin arkasından müdahale ettik. Biz söndürdük, söndüremedik derken itfaiye geldi, yangını söndürdü diye konuştu.
KARTON YÜKLÜ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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