Kartondan kamera ile hayalini gerçekleştirdi

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan (11), kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Arslan'ın yaptığı kamera, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Abdulselam Arslan, okulunu bitirdikten sonra başarılı bir kameraman olmak istediğini söyledi.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Çetin ve Sariye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İYİ BİR KAMERAMAN OLMAK İSTİYOR

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan, okulu bitirince iyi bir kameraman olmak istediğini, bu hayalini de kendi imkanlarıyla kartondan yaptığı kamera ile gerçekleştirdiğini anlattı.

Arslan, "Hayalim olan kameramanlık mesleğini kartonlardan kamera yaparak gerçekleştirdim. En büyük hedefim üniversiteyi bitirip, Türkiye'de iyi bir kameraman olmak ve güzel haberlere imza atmak" dedi.

'GÖRSEL ZEKASI DA VAR'

Akköprü İlkokulu'nda 9 yıldır görev yapan Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır ise Abdulselam'ın çalışkan bir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Derslerindeki başarısının yanı sıra aynı zamanda çok yaratıcı olduğunu gördüm. Kendisinin kameraman olma hayali vardı. Kendi imkanlarıyla evdeki kartonlarla bu hayalini gerçekliştirmiş. Aynı zamanda görsel zekası da var. Yani kemara ve fotoğraf makinesini kullanırken, kadrajı çok iyi ayarlayabiliyor. Bence ilerde muazzam bir kameraman, fotoğrafçı ya da bir sanatçı olabilir. Kendisini tebrik ediyorum ve gurur duyuyorum. İnternetten araştırarak geri dönüşümden kamera yapmış. Gerçeğe yakın bir kamera yapmış" diye konuştu.

Fenomen öğretmen Çakır, kartondan yapılan kameranın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştığını ve takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldığını da anlatarak,"Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım Abdulselam okulu bitirdikten sonra çok iyi bir kameraman olur. Bazen sınıftaki arkadaşlarını çekip, güzel vakit geçiriyor. Arkadaşları da onu çok seviyor" ifadelerini kulllandı.

GURUR DUYUYORUZ

4-B sınıfı öğrencilerinden Cemre Uras, "Abdulselam arkadaşımız, kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştirmiş. İnşalllah ileride çok iyi bir kameraman olur. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.