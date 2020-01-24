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Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

24.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:51Kartopu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü

RİZE'nin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi. İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Çamlıhemşin, Güncel

Kaynak: DHA

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