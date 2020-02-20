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Kartopu oynarken kaybettikleri nişan yüzüğünü belediye işçisi buldu

Van'ın Edremit ilçesinde kartopu oynayan genç çiftin kaybettiği nişan yüzüğünü belediye işçisi bularak teslim etti.

20.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:50Kartopu oynarken kaybettikleri nişan yüzüğünü belediye işçisi buldu
'ın ilçesinde kartopu oynayan genç çiftin kaybettiği nişan yüzüğünü belediye işçisi bularak teslim etti.

Edremit Kent Meydanı'nda gezen Sadi Kekilli ve Aliye Çalık çifti, kartopu oynarken nişan yüzüklerini kaybetti. Çiftin üzüntüsüne şahit olan Edremit Belediyesi temizlik personeli Muhammet Babur, uzun ve titiz bir çalışma sonucu bir gün sonra yüzüğü bulup çifte teslim etti. Üzüntüleri sevince dönen genç çift, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Açıklamalarda bulunan Muhammet Babur, iki gencin meydanda bir şeyler aradığına şahit olduğunu belirterek, "Konuştuğumuzda kartopu oynarken nişan yüzüklerini kaybettiklerini söylediler. Bize güvenin, bulursak size teslim edeceğiz dedim. Ertesi gün meydanda kar temizleme çalışması yapıyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte aradık ve yüzüğü bulduk. Telefonla arayıp kendilerine verdik. Hemen buraya geldiler ve çok mutlu oldular" dedi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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