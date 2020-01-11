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Kartopu oynarken vücudunda yanıklar oluşan öğrencilerle ilgili önemli gelişme

Afyonkarahisar'da, okul bahçesinde kartopu oynadıkları sırada üzerlerine sıçrayan sudan dolayı 8 öğrencinin vücudunda yanıklar oluşması olayıyla ilgili araştırmalar sürüyor.

11.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:50Kartopu oynarken vücudunda yanıklar oluşan öğrencilerle ilgili önemli gelişme
Afyonkarahisar'da, okul bahçesinde kartopu oynadıkları sırada üzerlerine sıçrayan sudan dolayı 8 öğrencinin vücudunda yanıklar oluşması olayıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenci velileri bahçede biriken bir maddenin bu yanıklara neden olduğunu iddia ederken, 2 öğrencinin daha tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar'da merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulunun ortak kullandığı bahçede 8 öğrencinin kartopu oynarken vücutlarında oluşan yanık ve çürüklerle ilgili olarak öğrenci velileri konuştu. Bazı velilerin iddiasına göre okul bahçesinde oynayan bir çocuk bahçede bulunan su birikintisine ayağı kayarak düştü. Düşme sonrası bir çocuğun kalçasında ve çeşitli yerlerinde bir anda yanma meydana gelirken, diğer öğrencilerin de su sıçraması sonucu vücutlarında çeşitli yanıklar oluştu. İddiaya göre durumun 112 acil servis ekiplerine bildirildiği sırada okul görevlileri tarafından öğrencilerin yanmasına neden olan ve içerisinde ne olduğu bilinmeyen su birikintisi mazgallar aracılığıyla bahçeden temizlendi.

Öte yandan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılan 2 öğrencinin ise tedavisi sürerken birinin durumunu ağır oluğu ve gerek duyulması halinde ameliyat edileceği öğrenildi. Yanığa maruz kalan öğrencilerin valileri ise sabah saatlerinde emniyette ifade verirken 7 veli okuldan şikayetçi olurken, 1 veli ise şikayetini geri aldı.

İki öğrencinin halen tedavi gördüğü 6 öğrencinin de taburcu edildiği olayla ilgili olarak Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"10 Ocak 2020 tarih ve saat 21.13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerinden bir kaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir. Talep üzerine aynı bahçeyi kullanan Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulu bina içinde ve bahçesinde; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçülerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır." - AFYONKARAHİSAR

Şemsi Tebrizi, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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