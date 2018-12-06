Kartopu Projesi Yürekleri Isıtacak

Proje kapsamında atıl vaziyette olan ve yeniden kullanılmaya müsait olan eski oyuncak ve kitaplar toplanarak ihtiyaç sahibi okullara ve çocuklara ulaştırılacak.

Kar Topu isimli bu proje kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezinin koordinatörlüğünde ve 24 okulun işbirliğiyle eski oyuncaklar ve kitaplar toplanıp Gönüllü Gençler tarafından elden geçirilerek yeniden kullanıma uygun olanları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Yeniden kullanıma uygun olmayanlar ise geri dönüşüme vurgu yapmak için çeşitli sanatsal formlara dönüştürülerek, şehrin belirli bölgelerinde sergilenecek.

Manisa Gençlik ve Spor il Müdürü Yunus Öztürk, "Bu proje sayesinde geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu konuda Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli öğretmenimiz Tuna Subaşı ve Avni Gemicioğlu Ortaokulu Müdür Yardımcımız Hatice Öğüt hocalarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucu ortaya çıkan bu proje sayesinde hem oyuncaklar çöp olmayacak hem de kullanılmayan oyuncak ve kitaplarla başka çocuklarımız da sevinmiş olacak.Bu çalışma kapsamında velilerimiz ve öğrencilerimizin çağrımıza duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her türlü proje ve yeni fikirlere açığız ve desteklemeye hazırız. Bu konuda ilimizde, sanat, spor ve akademik eğitimler, sosyal sorumluluk içerikli çalışmalarla ve hareketlilik projeleriyle 8 Gençlik Merkezimizgençlerimize hizmet vermektedir. Gençlerimize yönelik yürüttüğümüz bütün faaliyetlerimiz ücretsizdir. Velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla Gençlik Merkezlerimiz ve Spor tesislerimize getirebilirler" dedi.