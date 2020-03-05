Kartopu Savaşları 2 Filmi

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Kış tatilinde yapılacak en keyifli şeylerden biri de kızak yarışıdır. Frankie ve ekibinin de aklından geçen tam olarak budur. Ekip bu sene köylerinde muhteşem bir kızak yarışı düzenlemeye karar verir. Yarış vakti geldiğinde Frankie, köye yeni gelen Zac ile eşleşir. Frankie, Zac’i yeneceğinden çok emindir. Ancak daha bitiş çizgisine yaklaşmadan önce Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları kızak paramparça olur. Frankie yaşananlara bir türlü anlam veremez. Ama arkadaşlarının yardımı sayesinde Zac’in hile yaptığı ve kızağın bu yüzden paramparça olduğu anlaşılır. Buna karşılık Frankie, yeniden hilelerden uzak bir yarış düzenlemek ister. Ancak bu sefer başka bir problem vardır. Frankie ve ekininin barınağı yarış için ortaya koyulmuştur. Ekip barınakları kurtarmak için yarışı kazanmak zorundadır. Ancak Zac, yarışı kazanmak için her şeyi göze almıştır. Ekip, Zac’in hilelerine karşı yarışı kazanmayı başarabilecek midir?Benoît GodboutClaude Landry, Maxime Landry, Paul RisacherAnimasyonSnowtime! 2CarpeDiem Film & TV2018Kanadaİngilizce89 dk.Filmartı Film08.03.2019