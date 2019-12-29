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Kartpostallık gökkuşağı manzaraları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

29.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:46 Kartpostallık gökkuşağı manzaraları
'ın ilçesinde yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgesindeki sağanak yağışlar Hatay'da etkili olmaya devam ediyor. İskenderun ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak ile birlikte zaman zaman oluşan gökkuşağı manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İskenderun'da körfez üzerinde yağmur bulutlarının hareketi ve gök kuşağının oluşumu hızlandırılmış çekim özelliği ile görüntülendi. Körfezin bir kısmında yağmur etkisini sürdürürken güneşin kendisini göstermesi ile oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Yağmur bulutlarının ürkütücü görüntüsü ise bölgede etkisini sürdüren sağanağın şiddetini ortaya koyuyor. - HATAY

İskenderun, Akdeniz, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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