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Kaş'a madalyalar ile döndüler

Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası sona erdi.

22.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:16Kaş'a madalyalar ile döndüler
'da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası sona erdi.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Küçük Yıldız Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Gençler B Güreş İl Şampiyonası tamamlandı.

Döşemealtı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde yarışan sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti. Kaş İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi'nden Hatice Naz Dayı (53 kg-ikinci), İrem Sarıağaçlı (57 kg-üçüncü) ve Nisa Tepe'nin de (61 kg-ikinci) dereceye girdiği şampiyona tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda kendi stillerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

İl Şampiyonasında derece alan sporcular 13-15 Mart tarihlerinde Tekirdağ'da düzenlenecek 'Grup Birinciliği Müsabakaları'nda Antalya'yı temsil edecek. - ANTALYA

Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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