Kaş'a Yeni Park ve Sosyal Tesis

06 Aralık 2018 Perşembe 17:06



06 Aralık 2018 Perşembe 17:06

Antalya Kaş Belediyesi yeni park ve sosyal tesis çalışmalarında sona geldi.Kaş'ın Çerçiler mevkinde Belediye tarafından 850 bin TL maliyet bedeliyle yaptırılan Park ve Sosyal Tesis projesi'nde sona gelindi. Bu ay içerisinde hizmete açılması planlanan tesisin içerisinde park, tuvalet, mini futbol ve basketbol sahası, oyun grupları, oturma alanları ve yürüyüş yolları yer aldı. Yağmur suyu tahliye sistemi yapılacağı tesis alanının bazı bölümlerinde çimlendirme, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yapılacağı belirtildiBelediye Başkanı Halil Kocaer, Çerçiler Park ve Sosyal Tesis projesi yapım çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.Kaş Belediyesinin ilçede yeni sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Başkan Kocaer, "Yeni proje vatandaşlarımızın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Tamamlandığında halkımızın tesisimizde rahatça oturup çayını içebileceği, sosyal organizasyonlar yapabileceği, sportif faaliyetlerde bulunabileceği ve çocukların gönüllerince oynayıp rahat nefes alabileceği çok amaçlı bir yaşam alanı ortaya çıkacak" dedi. - ANTALYA