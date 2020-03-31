Kaş açıklarında yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunan 9 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
31.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:04
Antalya 'nın Kaş ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunan 9 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, bottaki biri kadın 9 sığınmacıyı kurtararak karaya getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya, Güncel