Kas Ağrıları En Çok Mevsim Geçişlerini Seviyor

Kış mevsiminin soğuk ve güneşsiz günleri geride kalırken doğanın kabuk değiştirdiği bahar mevsiminin etkileri hissedilmeye başlanıyor. Her ne kadar sıcak bir hava, açık mavi bir gökyüzü olumlu gelişmeler gibi dursa da bazı kişiler için depresyon ve ağrıların gizli habercisi olabiliyor.

Kas ağrıları mevsim geçişlerinde şiddetleniyor

Mevsimlerin değişmesi sadece grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarını değil aynı zamanda kas ağrılarını da beraberinde getiriyor. Kas ağrılarının mevsim geçişlerinde şiddetlenmesinin temel sebebi insan sağlığının tamamen denge üzerinde kurulmasıdır. Vücut, aylardır alıştığı dış koşullar değişmeye başlayınca bazı tepkiler verir, dengeyi bozan her değişimi potansiyel bir tehdit olarak görür.

Peki, neden kas ağrıları bu dönemde artar?

Kış aylarından bahara geçtiğimiz şu günlerde kas ağrılarıyla mücadele etmek oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Baharın gelmesiyle birlikte havadaki nem ve sıcaklığın artması havadaki elektrik yükünün artmasına yol açar. Havadaki elektrik yükünün artması vücudun sinir sistemini etkiler ve kişi kendini stresin kucağında bulur. Yaşanan bu durum kişinin kendisini daha yorgun ve halsiz hissetmesine yol açar. Bahar yorgunluğu vücutta bazı hormonların daha fazla salgılanmasına, baş, boyun, bel ve sırt bölgesinde ağrıların gelişmesine sebep olur.

Diğer nedenler ise;

Atmosferik değişiklikler,

Doku hassasiyetinin artması,

Psikolojik duyarlılığın artması,

Hava basıncı,

Havadaki rüzgarın artmasıdır.

D vitamini eksikliğine dikkat!

Kas ve eklemlerle doğrudan bağlantılı olan D vitamini, vücut tarafından yeteri miktarda kas ağrılarının daha fazla yaşanmasına yol açabilir. Uzun zamandır güneşten ve dolayısıyla D vitamininden uzak kalan iskelet-kas sistemi, mevsim geçişlerinde yaşanan değişime ayak uyduramaz ve ağrılar yaşanır. Daha çok küçük kas gruplarını ve eklemleri etkileyen mevsimsel ağrılar, D vitamini takviyeleri ile minimize edilebilir.

Nasıl teşhis konulur?

Klinik bulgulara dayanarak konulan teşhis, hastaların şikayetlerine göre de değerlendirilebilir. Ancak bazı durumlarda bu ağrılar benzer belirtiler sebebiyle başka ağrılarla karıştırılabilir. Özellikle de romatizma ağrılarıyla karıştırılan mevsimsel değişimlere bağlı olarak gelişen kas ağrıları için ayırıcı tanı yöntemleri uygulanabilir.

Kas ağrıları nasıl tedavi edilir?

Mevsim geçişlerinde görülen kas ağrıları için genellikle basit ilaç ve kısa istirahatler gerekir. Bunun dışında;

Güçlü bir kas ve iskelet sistemi için egzersiz yapılmalı,

Yeterli miktarda sıvı alınmalı,

Aşırı sıcak ve soğuk havalardan uzak durulmalı,

Kas ve eklemlerdeki baskıyı azaltmak için fazla kilolardan kurtulmalı,

Hava değişimlerine uygun kıyafetler seçilmelidir.

Kaynak: Bültenler