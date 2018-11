Kaş Belediye Başkanı Kocaer: Kaçaklar İçin Yıkım Kararı Alındı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:56



ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, imar barışı kararının ardından kaçak yapı sayısı arttı. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer , "Kaçak yapı teşebbüsünde bulunan her kim varsa tespitleri yapıldı, zabıtları tutuldu, gerekli encümen kararları almak suretiyle yıkım kararları verildi" dedi.İmar barışı kararının ardından Karadeniz yaylalarında yaşananların benzeri, Akdeniz 'de yaşanıyor. Antalya 'nın Kaş ilçesinde, Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde imar barışı sonrasında 500 civarında villanın inşaatına başlandığı ileri sürüldü. Özellikle İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 400'e ulaşan imarsız villa sayısı, barış kararı sonrasında büyük artış gösterdi.Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş'ta kaçak yapılara meydan vermemek için çeşitli köylerde, mahallelerde imar planı yaptıklarını söyledi. İslamlar Mahallesi'nin heyelan bölgesi olması hasebiyle daha önceki yıllarda afet evleri yapıldığı kaydeden Başkan Kocaer, şunları kaydetti: "Onları da vatandaş iskan ettik. Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede bazı yapılaşmalar oldu. İmar Yasası'ndan önceki olanlar İmar Yasası'ndan istifade etmek suretiyle faydalandılar, yapı kayıt belgesi aldılar. Ama 31.12.2017'den itibaren kaçak yapı teşebbüsünde bulunan her kim varsa belediyemizce tespitleri yapıldı, zabıtları tutuldu, gerekli encümen kararları almak suretiyle yıkım kararları verildi ve de savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Bunların yıkılmaları için de kanuni süreler verilmek suretiyle kendilerine tebliğ edildi. Kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaçak yapıların yapılması kanunen suç olduğu gibi bizim de yakın takibimizde olacaktır. Biz ekiplerimizle bunun 24 saat takibindeyiz ve kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz."YIKIM KARARI ALINDIHalil Kocaer, 2018 yılında yapılan tüm kaçak yapılar için yıkım kararı aldıklarını ve savcılığa bildirdiklerini belirterek, diğerleri için denetimlerin de devam ettiğini söyledi. İslamlar Mahallesi'nde gelişigüzel villalar yapıldığını ve bunların da imar barışından yararlandığını anlatan Kocaer, "Bugüne kadar 2018 yılı içerisinde 47 tane sadece İslamlar Mahallesi ile alakalı kaçak yapı işlemi yapıldı, yıkım kararları alındı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve kaçak yapı sahiplerine de yıkım için tebligatlar yapıldı" dedi.AKLA MANTIĞA ZARAR BİR OLAY İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı , bu tür sorunlara imar affının sebep olduğunu söyledi. İmar affı gündeme geldiğinden bu yana bu imar barışının tamamen karşısında olduklarını anlatan Balcı, "Böyle bir şey düşünülemez. Akla ve mantığa zarar bir olay bu. Tamamen bilimin ve tekniğin dışında ruhsatsız yapıların, sahibinin beyanıyla yasal hale gelmesi bilim ve teknikle çelişmektedir. Bunlar ilerleyen zamanlarda insanlarımızın can ve mal kaybına sebep olabilir" dedi. Balcı, belediye yetkililerinin bu duruma el atması gerektiğini de vurgulayarak 1 Ocak 2018'den sonra inşa edilen tüm kaçak yapıların yıkılması gerektiğini söyledi.Büyükşehir Yasası'yla birlikte köyden mahalleye dönüşen İslamlar ve Üzümlü mahalleleri, haftalık ücreti 5 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkan havuzlu villalarıyla dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara 'dan doğal yaşam için bu bölgeye yerleşenler, dört kata ulaşan devasa taş villaların yapımından rahatsız.Görüntü Dökümü-------------------Alandan görüntülerİnşaatlardan görüntüBaşkan Halil Kocaer ve vatandaşlardanRöp: Halil Kocaer,Röp: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa BalcıHaber- Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), -